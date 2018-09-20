Ни штрафов, ни механизма запрета - депутаты пока не придумали

Язык ограниченного использования. Во всех заведениях Львовской области запретили песни на русском. Это касается и дорогих ресторанов, и дешевых "наливаек". Как нарушителей наказывать будут - узнавала Галина Якушко.

Установить мораторий на использование русскоязычного культурного продукта в любой форме на территории всей Львовской области. Такое решение приняли на очередной сессии областного совета. "За" проголосовали 57 депутатов из 84.

"Мова в першу чергу йде, в першу чергу, про використання російської попси, пісень тощо проведення відповідних концертів, і, окрім цього, використання в барах, закладах, ресторанних барах тощо, використання пісень російського походження. Жодних проблем у побутовому спілкуванні на рівні російської мови", - говорить Юрий Визняк, депутат Львовского областного совета.

Правда, ни штрафов, ни механизма, как вводить в действие этот запрет - депутаты пока не придумали. Но уже посоветовали принять аналогичный документ своим коллегам из Верховной Рады.

Украинские, английские, французские... На проезде Кривая Липа можно услышать любые песни, но только не русские. Здесь около десятка баров и ресторанов. Но ни в одном - задолго до решения областных депутатов не включали российский репертуар.

"В нас тільки джаз. Люди 20-30 - це от власне їх формат. Художники, музиканти, поети, депутати", - говорит Ирина Чумаченко, администратор джаз-бара.

"Украінську бо ми живемо у Львові ми самі так вирішили. Клієнти хочуть чути українську мову, ми живемо у Львові, де є україномовні люди", - говорит Оксана, бармен.

Посетители заведений к решению депутатов отнеслись по-разному.

"Ми не маємо собі дозволити, права слухати мову країни-агресора, то є по перше. Мову тої країни, яка все життя гнобила українців, українці боролися з тою нацією, мовою і державою", - говорит Василий, посетитель.

"Делать что-то для развития не запрещать российскую, а больше развивать украинскую, Культурные какие-то события, но не запрещать. Запреты ни к чему не приводят", - говорит Надежда Мицкевич, посетительница.

Дискриминацией и просто глупостью назвал запрет российского контента посол Канады в Украине. Роман Ващук отреагировал на решение Львовского облсовета на своей странице в Твиттере. На что депутаты ответили: решение - рекомендательное, и будет действовать временно до освобождения всех оккупированных территорий Украины.