Шериф Харфорского уезда Джеффри сообщил, что подозреваемая в стрельбе в распределительном центре сети Rite Aid в штате Мэриленд (США) погибла от полученных ранений. Об этом сообщает CNN.

Власти сообщают, что женщина убила трех человек и ранила еще двух.

Шериф рассказал, что женщина действовала одна. После того как она нанесла ранения другим сотрудникам, она совершила попытку суицида выстрелив в себя, но была задержана полицией и доставлена в критическом состоянии до больницы, где и скончалась.

Также в полиции рассказали, что правоохранители не открывали огонь.

Ранее мі сообщали о том, что в Брюсселе произошла стрельба, есть пострадавшие.