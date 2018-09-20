Стрельба в США: полиция рассказала о судьбе нападавшей [ Редактировать ]
Шериф Харфорского уезда Джеффри сообщил, что подозреваемая в стрельбе в распределительном центре сети Rite Aid в штате Мэриленд (США) погибла от полученных ранений. Об этом сообщает CNN.
Власти сообщают, что женщина убила трех человек и ранила еще двух.
Шериф рассказал, что женщина действовала одна. После того как она нанесла ранения другим сотрудникам, она совершила попытку суицида выстрелив в себя, но была задержана полицией и доставлена в критическом состоянии до больницы, где и скончалась.
Также в полиции рассказали, что правоохранители не открывали огонь.
Ранее мі сообщали о том, что в Брюсселе произошла стрельба, есть пострадавшие.
по теме
Мужчина расстрелял коллег в офисе и был убит
Работник компьютерной фирмы в штате Висконсин, США, пришел в офис с пистолетом и напал на коллег
Стрельба в США: есть жертвы, много раненых
Стрельба произошла в американском городе Абердин в штате Мэриленд
Стрілянина у Вісконсині: поранено четверо людей
Четверо людей поранені унаслідок стрілянини в американському місті Мідлтон. Троє - у важкому стані. Озброєний чоловік відкрив вогонь по колегах у компанії програмного забезпечення
Честный школьник вернул найденные 10 тысяч долларов хозяйке
Старшеклассник нашел на улице сумочку с деньгами и отдал ее законной владелице
У США чоловік застрелив п'ятьох людей
Серія вбивств в американському місті Бейкерсфілд. Місцевий житель застрелив п'ятьох людей, потому наклав на себе руки. Усе почалося в приміщенні транспортної компанії. За даними поліції, чоловік спочатку поцілив у співробітника, з яким у нього виник конфлікт