США ввели новые санкции против Китая за сотрудничество с Россией [ Редактировать ]
Власти США ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, которые совершили покупку истребителей Су-35 и зентитно-ракетных комплексов С-400 у России. Об этом сообщает Washington Examiner.
США впервые ввели вторичные санкции в рамках "российской" санкционной програмы против иностранного лица за сотрудничество с РФ. Под данные санкции попал Департамент развития и оборудования китайском армии и его директор Ли Шанфу, что теперь внесены в санкционный список OFAC Минфина США. Их активы в юрисдикции США подлежат блокировке.
Также в адрес китайского оборонного ведомства теперь запрещено поставлять технологии и продукцию американского происхождения, а также закрыт доступ к валютным операциям в юрисдикции США.
Сообщается, что такие же санкции могут быть введены и против Индии, Турции, Катара и других потенциальных покупателей российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Напомним, что США ужесточили санкции против России.
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