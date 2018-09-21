В Одессе насмерть забили бездомного. Вопиющий инцидент произошел на территории одного из городских парков. В палатке компания бездомных распивала алкогольные напитки. Между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку, сообщает "Магнолия-ТВ".

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Осознавая, что натворил, злоумышленик скрылся с места происшествия. В это время его собутыльник, который был в этой же компании, решил скрыть следы преступления и на тележке перевез тело погибшего в другое место. Позже там его обнаружили случайные прохожие.

Работники Приморского отдела полиции в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов установили личность злоумышленника и задержать его. Им оказался ранее судимый 37-летний житель Одесской области. Мужчина на протяжении длительного времени находился в городе. Не имея определенного места жительства, он часто наведывался к знакомым в парк, где совместно с ними распивал спиртное. По факту инцидента было начато расследование.

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