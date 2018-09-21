На Вінниччині створюють меморіальний комплекс [ Редактировать ]
Пам'ятник захисникам. На Вінниччині, скульптори з різних куточків країни створюють меморіальний комплекс, присвячений тим, хто воював за Україну в різні часи. Митців зібрали в рамках всеукраїнського пленеру. Юлія Касян розкаже більше.
Хмари пилу та безперервне завивання болгарок. У Бушанському заповіднику каменярі працюють над новим скульптурним комплексом. Перетворювати каміння піщаника на меморіал "Воїни світла" митці почали ще минулого тижня. Композиція складатиметься з семи плит. Кожна відображатиме захисників України - від Київської Русі до сьогодення.
"Будуть в нас і козаки, будуть у нас тут і студенти Крут, буде в нас і кіборги звісно. Ми хочемо вшанувати всіх воїнів без винятку. І воїна Великої Вітчизняної війни, і УНР, і козака, тому що вони, кожен у повній мірі зробили все, для того, щоб наша держава була незалежною", - розповідає Ірина Федорчук, виконувач обов'язків директора державного історико-культурного заповідника "Буша".
Кожен каменяр працює у своїй манері, над окремим історичним періодом. Обличчя деяких героїв впізнати легко. Інші - мають символічний зміст.
"У меня вообще тема - Козацка держава, я сделал семью без козака. Нет козацких ног - ушел на Сечь. Козак уходя, оставлял жену на хозяйстве, на охрану дома, на воспитание семьи", - говорить Федір Бушманов, скульптор з Харкова.
"На эту тему я пытался подобрать такую позу, которая была бы характерной, передавала то состояние солдата, когда он как бы и по принуждению идет на войну, и одновременно проявляется какой-то героизм, и в то же время, это для него очень тяжелое бремя, отдает жизнь за других людей", - говорить Богдан Ткачук, студент зі Львова.
Скульптори розповідають - робота кропітка та складна. Потребує терпіння та фізичної витривалості. Не завжди все вдається так як задумали. Та іноді і сам камінь допомогає удосконалити скульптуру.
"Тут не просто ти береш купу каменю і з нього робиш, те що тобі треба.Тут камінь якби спілкується з тобою. Треба дивитися - тут тріщина, там скол, камень схожий на щось, легко дається", - розповідає Всеволод Бабюк, скульптор і викладач з Києва.
Закінчити роботу митці планують до кінця тижня. Після цього меморіальний комплекс перенесуть на верхній парк заповідника. Урочисто відкриють скульптури 14 жовтня на День українського захисника.
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