Суд відрядив Марін Ле Пен на психіатричну експертизу [ Редактировать ]
Суд відрядив лідерку французьких націоналістів Марін Ле Пен на психіатричну експертизу. Копію судової постанови сама Ле Пен виклала у соцмережах.
Усе через опубліковані нею ще 2015-го фотографії зі страт, вчинених бойовиками "Ісламської держави".
Сама Ле Пен рішення суду назвала божевіллям і до психіатра йти відмовилася.
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