Копію судової постанови вона виклала у соцмережах

Суд відрядив лідерку французьких націоналістів Марін Ле Пен на психіатричну експертизу. Копію судової постанови сама Ле Пен виклала у соцмережах.

Усе через опубліковані нею ще 2015-го фотографії зі страт, вчинених бойовиками "Ісламської держави".

Сама Ле Пен рішення суду назвала божевіллям і до психіатра йти відмовилася.