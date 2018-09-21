Смерть в изоляторе: в Харьковской области покончил с собой арестант [ Редактировать ]
В Богодуховском изоляторе временного содержания (Харьковская область) покончил с собой 35-летний следственно-арестованный. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
Согласно сообщению, мужчина скончался 19 сентября в 19:00. Он был задержан по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
При этом, что именно стало причиной смерти следственно-арестованного, не отмечается.
Следственный отдел Богодуховского ОП открыл по этому факту уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Кроме того, трагическим инцидентом заинтересовалась местная прокуратура: работниками Дергачевской межрайонной прокуратуры Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщали, что в Киеве 16-летняя девушка покончила с собой.
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