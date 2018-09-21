В США 52-летняя женщина устроила резню в детском саду. Вопиющий инцидент произошел в нью-йоркском районе Куинс. По предварительным данным пострадали по меньшей мере 5 человек: двое взрослых и трое детей, сообщает ABC.

Пострадавших госпитализировали в больницу. Состояние одного из детей оценивается, как серьезное. Нападавшая пыталась скрыться в подвале. Она была также доставлена в больницу под присмотром правоохранителей.

Подозреваемая также получила ранения, которые она причинила сама себе. Ее жизни ничего не угрожает. Мотивы преступления пока не сообщаются. По неподтвержденной информации, женщина была работницей детского сада.

На днях в американском штате Мэриленд произошла стрельба.