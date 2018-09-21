Система ProZorro, через которую в год проходит около 250 млрд грн бюджетных средств, стала иконой украинских реформ, однако сегодня есть минимум 5 недостатков в ее работе.

Об этом идет речь в статье "РБК-Украина" "Топ-5 мифов о ProZorro: как и для чего используют систему госзакупок", в которой журналисты проанализировали работу системы государственных закупок за период с 2015 года.

Как отмечает издание, среди основных недостатков в работе детища заместителя главы Минэкономразвития Максима Нефедова – нормативные "пробелы" в работе, недополученные государством доходы от администрирования ProZorro, и недостаточная защищенность данных пользователей.

При этом, один из главных мифов о ProZorro – экономия бюджетных средств, в то время как единой методики оценки такой экономии просто не существует. К такому выводу пришли и эксперты Счетной палаты Украины по результатам аудита публичных госзакупок в 2017 году.

"На сегодняшний день в Украине отсутствует официально утвержденная методика подсчета экономии государственных средств в ProZorro. Следовательно, все заявления об экономии, - не более чем частное мнение тех, кто это говорит", - отмечает издание.

Кроме того, по мнению аудиторов, бенефициары ProZorro не только не экономят бюджетные средства, но и лишают государство огромных доходов от администрирования самой системы, речь идет о доходах в 500 миллионов гривен в год.

"Сферу публичных закупок фактически контролируют шесть электронных площадок, которые в 2017 году заработали на предоставлении платных услуг участникам торгов около 500 млн. грн. Если бы площадки были государственными, эти средства были бы зачислены в доходную часть госбюджета. Но по замыслу идеологов ProZorro площадки должны быть частными. В результате имеем экономию со знаком минус", - говорится в статье.

Миф №3 в работе ProZorrо - хорошая защита от взлома, в то время как в реальности, система госзакупок до сих пор не сертифицирована.

"Причина проста: бенефициары и кураторы, несмотря на рекомендации Счетной Палаты, не создали комплексную систему защиты информации. Как следствие, - КСЗИ ProZorro не была создана и аттестована Госспецсвязью, и не прошла обязательную международную сертификацию. Кроме того, аудит Счетной палаты за 2017 год показал, у ProZorro отсутствуют документы, которые регламентирую процессы резервирования и восстановления данных в случае чрезвычайных происшествий", - пишет "РБК-Украина".

Четвертый миф в работе ProZorro – эффективность системы в процессе малой приватизации. С января 2018 года Фонд госимущества на законодательном уровне обязали проводить малую приватизацию через ProZorro, однако ни у одного из операторов ProZorro нет для этого лицензии.

"Продажа акций является лицензированным видом деятельности, которым сегодня занимаются биржи. Администратор системы ProZorro, ГП "Прозорро.Продажи" до сих пор не получил правовых полномочий от НКЦБФР, как регулятора украинского рынка ценных бумаг, продавать через систему пакеты акций", - говорится в статье.