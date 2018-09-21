Антивозрастной уход в домашних условиях не всегда эффективен, а салонные процедуры приходится принимать долгими курсами по несколько недель. Есть ли способ не проводить много времени у косметолога, но выглядеть при этом потрясающе? Давайте узнаем, какие методики предлагают сегодня клиники для омоложения.

Фракционный лазер

Применение лазера в косметологии - эффективный метод шлифовки кожи, при котором можно добиться гладкой поверхности, выровнять мелкие дефекты, рубцы, следы от акне, осветлить кожу на 0,5-1 тон в местах пигментных пятен, отшелушить отмерший слой клеток.

Фракционное лазерное омоложение позволяет неинвазивно, без применения кислот и механической чистки обработать лицо за одну процедуру так, как при других способах удается за 5-6 сеансов (химический пилинг, мезотерапия и пр.).

Для прохождения сеанса подходит частная клиника лазерной медицины и хирургии, где процедура лазерного омоложения лица безопасна, поскольку ее проводят специалисты с медицинским образованием. Салоны красоты не могут предоставить подобную услугу, поскольку она требует особого лазерного оборудования и квалификации.

Биоревитализация

Курс подкожного введения гиалуроновой кислоты позволяет выровнять тон, уменьшить признаки увядания кожи, "оживит", подтянет и улучшит эластичность кожи лица.

Массаж (ручной или аппаратный), маски, процедуры популярного в салонах красоты катиовиталя могут дать подобный биоревитализации эффект, но для этого потребуется гораздо больше сеансов, от 10 до 20, тогда как биоревитализация проводится курсом 5 процедур с поддерживающими разовыми повторами раз в полгода.

Это идеальный способ избавиться от пигментации на лице, в области глаз и висков, отбелить носогубный треугольник, который с возрастом и при определенных заболеваниях имеет тенденцию темнеть. Кстати, если нужно избавиться от пигментации на других частях тела, целесообразно использовать другой метод. Например, отбеливание интимных зон проводят с помощью фракционного лазера, а посетить его сеанс можно, записавшись в Медицинский центр Мед Сити в Киеве.

Фотоомоложение

Лазерные процедуры имеют в своем арсенале еще один метод, который позволяет значительно омолодить кожу всего за один сеанс - фотоомоложение.

Эффект после фотоомоложения:

кожа лучше снабжается кровью, выглядит свежей и отдохнувшей;

уменьшается отечность, обвисание тканей;

снижается количество мелких морщин, глубокие становятся менее выраженными.

Если пигментация кожи лица всерьез беспокоит, правильным решением будет пройти обследование у эндокринолога и гинеколога MedCity.ua/services/konsultatsiya-ginekologa/, поскольку подобные изменения могут свидетельствовать о гормональном сбое или других заболеваниях.

Метод фотоомоложения привлекает тех женщин, которые предпочитают неинвазивные технологии. Это безопасная процедура, которая, однако, требует наружной анестезии при высокой чувствительности кожи. После специальной подготовки кожи лица, шеи, области декольте или другой выбранной зоны специалист проводит направленные лазерные вспышки на поверхность кожи. Ощущения при этом - незначительный дискомфорт и покалывание в течение нескольких секунд.

После процедуры кожа восстанавливается за 2-3 дня (в этот период возможны покраснение и небольшой отек, шелушение), затем наступает выраженный эффект омоложения, который можно закрепить, сделав 3-4 сеанса в течение 3 месяцев.