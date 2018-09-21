Еще один европейский лоукост откроет официальное представительство и будет базироваться в международном аэропорту "Херсон". Об этом во время Херсонского международного экономического форума сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Сейчас эта авиакомпания проходит процедуру регистрации в Украине, после чего ее ждет сертификация в Государственной авиационной службе Украины, она здесь получит сертификат юридического лица.

Он уточнил, что речь идет не о Ryanair, которая уже начала полеты из Украины, и не о Eurowings.

"Мы хотим сделать регулярные рейсы из Херсона авиакомпании, у которой есть желание работать в Украине, и мы говорим не о Ryanair и не о Eurowings. Мы говорим о компании, которая регистрирует свое представительство в Украине. Эта европейская авиакомпания, которая владеет шестью бортами, хочет зайти на внутренние перелеты и рейсы в страны ЕС в том числе", - отметил Лавренюк.

Он подчеркнул, что украинское законодательно предусматривает, что авиакомпания, осуществляющая перелеты внутри страны, должна иметь аэропорт базирования в Украине.

"У них будет свое представительство в Украине. Они выбрали Херсон. В Украину они еще не летали, перелеты будут осуществляться по ценам лоукостера", - сообщил замминистра.

По его словам, планируется, что перевозчик запустит полеты с весны 2019 года.

"Слоты планируются уже на весну-лето. По направлениям они планируют Польшу, Австрию, Германию", – сказал Лавренюк.

Ранее мы писали о том, что ирландский лоукостер выполнил первый регулярный рейс в Украину.