В детском саду Бердянска работает воспитательница с туберкулезом [ Редактировать ]
В Бердянске Запорожской области врачи противотуберкулезного диспансера обследуют 181 ребенка и 17 взрослых из детского сада "Вишенка", потому, что у воспитательницы заведения обнаружили туберкулез. Об этом сообщили в пресс-службе Бердянского городского совета.
Проверить состояние здоровья детей и взрослых, контактировавших с заболевшей воспитательницей решили вчера на внеплановом заседании Координационного совета по вопросам противодействия социальным болезням.
"Профилактические мероприятия среди контактирующих лиц в связи с регистрацией заболевания в саду будут касаться 181 ребенка из 274 посетителей сада и 17 взрослых - работников заведения. Будут составлены графики обследования, которые приведутся к сведению родителей. Все эти мероприятия будут проводиться только в присутствии родителей или законных представителей ребенка и на основе подписанного согласия. Кстати, уже получено 123 таких согласия из 181 необходимых", - проинформировали в мэрии.
Ранее мы сообщали, что руководство детского дома сдавало детей в "рабство".
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