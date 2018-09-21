Кто уже успел заявить о своих требованиях в Верховной Раде?

Бюджетный процесс стартовал! На кону триллион гривен, столько планирует потратить Кабмин в следующем году. Но "хотелок" у депутатов уже больше. И чем ближе выборы, тем эмоциональнее депутаты будут отказываться поддержать правительственный - строгий - вариант бюджета.

Кто уже успел заявить о своих требованиях в Верховной Раде? И чем еще политики хотят порадовать избирателей? Знает моя коллега Екатерина Лысенко.

Два последних дня в парламенте наглядно показали полярность настроений и в парламенте, и у его стен. Четверг под куполом полный зал, на улице протесты с применением дымовых шашек. Пятница свободная площадь Конституции и полупустые кресла, хотя в зале весь Кабмин.

Впрочем, в четверг депутатам было от чего устать. Ну, по их меркам. Обновили Центризбирком, запустили очередные изменения в Конституцию и выслушали президента.

"Армія, мова і віра - і це не гасла. Це формула сучасної української ідентичності", - говорит Петр Порошенко, президент Украины.

Президент много говорил об армии и поддержке оборонного сектора, роли миротворцев в урегулировании ситуации на Донбассе и о церкви. Правда, так и не уточнил, когда же Украине предоставят Томос. Ну, и ключевое - изменения в Конституцию, где по инициативе гаранта должны прописать курс Украины в ЕС и НАТО.

"Лише інтеграція України до европейського простору гарантує всім нам мир, гарантує всім нам безпеку, і гарантує Україні незалежність. Закликаю всіх вас, шановні народні депутати, підтримати цю ініціативу і скерувати цей документ на експертизу Конституційного суду. Цей проект цілком і повністю відповідає нашим українським національним інтересам і відповідає насторям абсолютної більшості нашого суспільства", - говорит Петр Порошенко, президент Украины.

За изменения в Конституцию нардепы принялись сразу же.

"Стратегічне завдання парламенту - захистити європейський та євроатлантичний шлях нашого народу, який було 5 років тому, коли ми вийшли на Євромайдан", - говорит Ирина Фриз, народный депутат, Блок Петра Порошенко.

"Народний фронт" одноголосно буде голосувати за закріплення в Коснтитуції стратегічного курсу України в НАТО та ЕС", - говорит Максим Бурбак, народный депутат, "Народный фронт".

"Напрямок в ЄС і НАТО - ми "за", тому що ЄС це добробут, а не злидні, тому що НАТО це безпека, а не російська агресія", - говорит Олег Березюк, народный депутат, "Самопомич".

"Я переконана, що наше майбутнє в європейській цивілізації, і наша безпека беззаперечно - з країнами, які сповідують цінності і мають можливості захитстити себе в колективній системі безпеки НАТО", - говорит Юлия Тимошенко, народный депутат, "Батькивщина".

Первый результат - больше 300 на табло. Изменения - отправили на проверку в Конституционный суд, против голосовал только "Оппозиционный блок", посчитав такие правки не более чем декларацией.

Сегодняшний день был не менее важным - в Раде презентовали бюджет-2019. Но поскольку это всего лишь публичное представление сметы: многие нардепы заседание прогуляли. Ведь главные денежные бои еще впереди. И наверняка не в зале. Исходя из сегодняшних цифр, нардепам будет над чем поработать.

"Борг - найвищий виклик нашого державного бюджету на 2019 рік. 417,4 мільярди гривень. Безпрецедентна цифра, яку в наступному році нам з вами доведеться витратити на погашення та обслуговування боргу. В 2019 році ми повертаємось до пікових навантажень по обслуговуванню боргу і вони повністю забезпечені в нашому бюджеті", - говорит Оксана Маркарова, и.о. министра финансов Украины.

Кабмин готов почти на 12 миллиардов увеличить финансирование медицины, и миллиард выделить на реформу образования. Обещает субсидии всем, с оговоркой - кому они нужны. Ну, а минимальную зарплату прогнозируют почти в 4 200 гривен. Курс доллара около 30. А приоритет в бюджете - оборонный сектор.

"Ми працювали над тим, щоб збільшити безпеки і оборони бюджет, в проекті бюджеті це 209,5 мільярдів, це спеціальним фондом на 30 мільярдів більше, ніж минулого року, що одночасно передбачає підвищення заробітної плати в сфері безпеки і оборони. Проект бюджету має бути сбалансованим, і тоді ми матимемо бюджет розбудови країни, а не введення в кризу", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Послушав цифры - нардепы в раздумьях ушли в кулуары.

"Уряд чекає кредиту МВФ для обслуговування зовнішнього боргу, це вже стало такою традицією брати кредити для того, щоб погашати попередні кредити", - говорит Виктория Сюмар, народный депутат, "Народный фронт"

"Ми дивимось на бюджет - трошки збільшується і мінімальна заробітна плата, і пенсія. Але якщо ми подивимось на розрахунки по інфляції - то ми бачимо, що люди цього не відчують", - говорит Елена Сотник, народный депутат, "Самопомич".

"Ми дотепер не знаємо, а яка буде ціна газу на опалювальний період, але ж ми розуміємо, що від ціни газу залежить усе. Якщо ми говоримо про ціну газу для промисловості - то це зразу вкладається в собівартість продукції, отже всі ціни на продукти харчування зростуть", - говорит Иван Крулько, народный депутат, "Батькивщина".

"Йде збільшення - на 15 мільярдів, по силовим структурам, тобто продовжується будівництво поліцейської держави з бідним населенням. Здираються збільшити тарифи, причому на 23%, в той же час - зменшити субсидії на 16 мільярдів. Їх і сьогодні не вистачає, субсидій, в країні, і сьогодні люди не можуть їх оформити, вони підвищують тарифи - і ще зменшують субсидії", - говорит Юрий Бойко, глава фракции "Оппозиционный блок".

Теперь сразу несколько комитетов и бюджетной, и налоговой политики - начинают долгий процесс сведения расчетов правительства с требованиями депутатов.

"Головна претензія до цього бюджету одна - це консервація бідності, мінімальна заробітна плата 4173 гривні на місяць, як це пропонується в бюджеті - хай проживуть ті на зарплату, хто її пропонує. Навіть за даними мінсоцполітики прожитковий мінімум 6,5 тисячі гривень. Нам дорослим здоровим робочім людям пропонуєть платити зарплату нижче прожиткового мінімуму. Мінімальна зарплата повинна становити становити не менше 6 тисяч гривень", - говорит Олег Ляшко, народный депутат, "Радикальная партия".

"Як свідчить практика минулого року - не могли-не могли домовитись, пізніше взялися до купи, і 15 хвилинні хатєлки зачитали, все шо кому потрібно було, прийняли і домовились", - говорит Андрей Антонищак, народный депутат, член комитета ВР по вопросам налоговой политики.

Вот только в этом году может быть иначе. Каждую цифру в бюджете перепроверят кредиторы. И, возможно, их голос в этом году станет решающим.