Бюджет-2019: депутаты рассказали о плюсах и минусах [ Редактировать ]
Государственный бюджет на 2019 год является реалистичным, однако не покрывает социальные выплаты. Такое мнение высказали в эфире "Подробностей недели" на телеканале "Интер" Алена Шкрум, народный депутат из фракции "Батькивщины", и Алексей Гончаренко, замглавы "Блока Петра Порошенко".
"Бюджет не может нравится, его всегда будет мало. Главная его характеристика - реалистичность. И мне этот бюджет кажется реалистичным" - заявил Алексей Гончаренко.
"Категорично ми не будемо голосувати за бюджет, тому що ми не погоджуємося зі стратегією... Бюджет - це виражена у цифрах стратегія, як буде жити країна... У бюджеті не вистачає грошей на соціальні виплати. Вистачало б, якби ми забрали корупційні "дірки", які є", - отметила Алена Шкрум.
Напомним, проект бюджета был представлен в парламенте 21 сентября.
по теме
Юрий Бойко в прямом эфире подвел итоги политической недели
О том, как прошла политическая неделя в Украине в эфире "Подробностей недели" на телеканале "Интер" рассказал сопредседатель"Оппозиционного блока" Юрий Бойко
"Украина потемнеет": чем грозит стране масштабная миграция
Масштабы миграции в Украине растут и большинство из уехавших возвращаться не собираются
США збільшать військову підтримку України на чверть
Сполучені Штати збільшать військову підтримку України на чверть. Сенат США ухвалив проект оборонного бюджету на наступний рік. Документ, зокрема, передбачає 250 мільйонів доларів безпекової допомоги нашій країні. Про це поінформувало українське посольство у США
США планує збільшити військову допомогу Україні
У США планують на чверть збільшити військову допомогу Україні. Сенат ухвалив проект бюджету Пентагону на 2019 рік. У ньому передбачена безпекова допомога Україні в розмірі 250 мільйонів доларів. Про це інформує у Facebook посольство України в США
Сенат США одобрил проект бюджета на 2019 год
Сенат США одобрил проект бюджета Пентагона на 2019 год, в котором предусмотрено увеличение помощи Украине