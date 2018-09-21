Государственный бюджет на 2019 год является реалистичным, однако не покрывает социальные выплаты. Такое мнение высказали в эфире "Подробностей недели" на телеканале "Интер" Алена Шкрум, народный депутат из фракции "Батькивщины", и Алексей Гончаренко, замглавы "Блока Петра Порошенко".

"Бюджет не может нравится, его всегда будет мало. Главная его характеристика - реалистичность. И мне этот бюджет кажется реалистичным" - заявил Алексей Гончаренко.

"Категорично ми не будемо голосувати за бюджет, тому що ми не погоджуємося зі стратегією... Бюджет - це виражена у цифрах стратегія, як буде жити країна... У бюджеті не вистачає грошей на соціальні виплати. Вистачало б, якби ми забрали корупційні "дірки", які є", - отметила Алена Шкрум.

Напомним, проект бюджета был представлен в парламенте 21 сентября.