В эфире "Подробности недели" Алексей Гончаренко, заместитель главы крупнейшей парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" рассказал об обновленном составе Центральной избирательной комиссии.

- Почему нельзя было провести обновление Центризбиркома без нарушений? И что делать, если, например, в феврале следующего года за месяц до выборов или через месяц после первого тура Конституционный суд признает незаконным увеличение состава Комисии? Что тогда?

На этой неделе для страны произошло позитивное событие - мы обновили состав Центральной избирательной комиссии. Там абсолютно все новые люди. Ни по одному из них у нас нет фактов об их недобросовестности, непорядочности, непрофессионализме. У нас есть надежда, что у нас появилась ЦИК европейского уровня. Точно лучше, чем действующая.

Касательно того, когда будут выделять деньги на двух новых членов комиссии, Гончаренко ответил:

Это должно быть предусмотрено в бюджете. Но два члена ЦИК не стоят каких-то заоблачных денег и средств. Это меньше, чем 10 миллионов гривен. Но я не готов сейчас это обсуждать.

Напомним, Верховная Рада на вечерней сессии приняла обновленный состав ЦИК.