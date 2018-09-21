Обновленный состав ЦИК: сколько денег выделят на новых членов [ Редактировать ]
В эфире "Подробности недели" Алексей Гончаренко, заместитель главы крупнейшей парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" рассказал об обновленном составе Центральной избирательной комиссии.
- Почему нельзя было провести обновление Центризбиркома без нарушений? И что делать, если, например, в феврале следующего года за месяц до выборов или через месяц после первого тура Конституционный суд признает незаконным увеличение состава Комисии? Что тогда?
На этой неделе для страны произошло позитивное событие - мы обновили состав Центральной избирательной комиссии. Там абсолютно все новые люди. Ни по одному из них у нас нет фактов об их недобросовестности, непорядочности, непрофессионализме. У нас есть надежда, что у нас появилась ЦИК европейского уровня. Точно лучше, чем действующая.
Касательно того, когда будут выделять деньги на двух новых членов комиссии, Гончаренко ответил:
Это должно быть предусмотрено в бюджете. Но два члена ЦИК не стоят каких-то заоблачных денег и средств. Это меньше, чем 10 миллионов гривен. Но я не готов сейчас это обсуждать.
Напомним, Верховная Рада на вечерней сессии приняла обновленный состав ЦИК.
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