Массовое отравление в Тернопольской области! Пострадавших уже около 250 человек, почти сто из них - дети. Причина уже, к сожалению, банальная для сельской местности. Химикаты. Люди почувствовали симптомы отравления после обработки полей.

Первые результаты проверки показали, что были нарушены все санитарные нормы. Самолет, который использовался для распыления химикатов, разворачивался прямо над жилыми домами.

Пока никто не госпитализирован, но число пострадавших растет с каждым часом.