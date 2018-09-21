Некоторые незаметные признаки могут свидетельствовать о больном сердце. При обнаружении этих симптомов необходимо обратиться к врачу, пишет 24apteka.

1. Морщины на лбу

Ранние морщины на лбу могут быть сигналом о сердечно-сосудистых заболеваниях. Они связаны с укупоркой кровеносных сосудов. И бляшки, вызывающие такую закупорку, способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

2. Ранние пробуждения

Люди, которые рано просыпаются, могут иметь проблемы с артериальным давлением.

3. Отечность ног

Если вечером трудно надеть обувь, которая утром обувается без всяких усилий, обязательно проверьте сердце.

4. Шевеления ногами во сне

Непроизвольное шевеление ногами, по словам врачей, ведет к нарушению сна. Это приводит к повышению давления, возникновению усталости и, как следствие, развивается нарушение в работе сердца.

5. Морщины на мочках ушей и вялое рукопожатие

Оно возникает из-за ослабления сосудов, нарушения нормального кровоснабжения, питающего сердце.

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