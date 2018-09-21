Петр Порошенко вручил десятимиллионный биометрический паспорт [ Редактировать ]
Уже десятимиллионный биометрический паспорт выдали в Украине! Его владелицей стала студентка Киевского университета имени Шевченко - Полина Савина.
Церемония прошла при участии президента Петра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова. Глава государства отметил, что сейчас украинский паспорт уже на 24 месте в глобальном рейтинге по количеству стран, которые можно с ним посетить.
"Сьогодні у нас паспорт буде получати десятимільйонний громадянин України. 10 мільйонів. Україна йшла дуже довго щоб мати біометричні паспорти, які дають права безвізових подорожей до Європейського Союзу. Я тоді вже казав, що план дій щодо безвізового режиму передбачав 144 реформи, які день за днем мали зробити президент, уряд, парламент, міністерство внутрішніх справ, наша міграційна служба і всі були виконані так, що есесмент мішн - це є комісія, яка оцінювала, як саме, з якою якістю зробили це українці поставила оценку відмінно", - говорит Петр Порошенко, президент Украины.
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