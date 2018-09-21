Еврокомиссия ополчилась против восточно-европейских государств! Санкции от Брюсселя стали вполне реальной угрозой Польше и Венгрии. И если процесс против Польши только начинается, то Будапешту уже достается по полной программе. За что Евросоюз наказывает своих членов? Давайте посмотрим.

Протесты и демонстрации против разных законов в Польше и Венгрии последние несколько лет дело уже привычное. Оказывает давление на власть в Варшаве и Будапеште и Евросоюз. Венгрию раскритиковали за то, что ущемляет свободу журналистов и мешает работать общественным организациям. Польшу из-за судебной реформы, которая делает суды зависимыми от власти. Но поскольку на критику обе страны реагировали ответной критикой, лидеры ЕС решили действовать более прямолинейно.

"Мы очень медлили, пошли на слишком много компромиссов. Я хочу, чтобы мы говорили четко и твердо с Польшей и всеми другими странами, которые больше не уважают верховенство закона", - говорит Эммануэль Макрон, президент Франции.

Самое страшное наказание для стран ЕС - это лишение права голоса. Статья седьмая Лиссабонского договора. За то, чтобы ее применить против Венгрии, - Европарламент проголосовал убедительным большинством на прошлой неделе. Но венгерский премьер не унимался.

Виктор Орбан продолжил привычную риторику: мол, все это - просто месть венграм за нежелание принимать мигрантов.

"Мы лучше защищаем границы, чем Брюссель или какая-либо международная организация. Поэтому не откажемся от своего права и не пойдем на уступки в этом вопросе", - говорит Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии.

Орбан не очень расстроился еще и потому, что процедура лишения голоса - сложная и долгая. К тому же, нужно согласие всех стран ЕС.

А Польша, против которой такой же процесс начали еще в прошлом году, уже заявила - использует право вето и поддержит Венгрию. Впрочем, в Брюсселе подумывают применить другое наказание, которое не прописано в законах четко, но реализуется быстрее, урезать выплаты и дотации.

"Дело в том, что если в стране нет надлежащего правопорядка и независимых судов, значит, она не может должным образом бороться с коррупцией, и деньги из фондов ЕС могут быть использованы не по назначению", - говорит Роланд Фроденштайн, руководитель отдела исследований центра.

Но и для такого решения Брюсселю придется искать поддержку большинства государств-членов. И тут не только Венгрия и Польша придут на помощь друг другу, в игру еще могут вступить Австрия и Италия - тоже не довольные миграционной политикой ЕС.