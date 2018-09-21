Есть в нашей стране и те люди, которые эмигрируют, не уезжая физически. Вот в Закарпатье еще сильнее разгорелся конфликт из-за деятельности венгерских дипломатов. Мало того, что они раздают паспорта соседнего государства украинским гражданам, так еще и инструктируют - как не попасться на двойном гражданстве.

И все бы ничего, но на верность Венгрии присягают... граждане Украины! Эта процедура один из этапов получения иностранного паспорта. Хотя в Украине двойное гражданство запрещено Конституцией. И венгерская сторона это прекрасно знает. Более того - "заботливые" работники консульства в украинском Берегове учат новобранцев быть хитрее.

"Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Это видео тайно сняли на мобильный телефон и выложили в сеть. Скандал разразился - сразу. Павел Климкин даже видео-обращение записал.

В ответ украинский МИД пригрозил выслать венгерского консула.

"Этот консул поедет куда-то в Будапешт или другой венгерский город".

Но Венгрия сразу пошла в контратаку. Мол, выдворение консула расценит как недружественный акт. Двойное гражданство - это нормальная практика для стран ЕС. А в довесок прибегли к уже знакомым аргументам.

"Не исключено, что в будущем также могут предприняты дальнейшие меры по замедлению евроинтеграции Украины".

Подобное Венгрия заявляла неоднократно. После конфликта из-за украинского закона об образовании. Согласно которому, преподавание в школах должно быть на государственном языке.

В Закарпатье проживают около 150 тысяч этнических венгров. И двойное гражданство там повсеместная практика. Это хоть и запрещено украинской Конституцией, но наказание за данное нарушение четко не прописано. Это старая и хорошо известная проблема, которую никто из властей не торопится решать.

"Я буду зустрічатись з Пітером Сиярто в Нью-Йорку, будемо говорити про те, що ми будемо робити далі, про те, яким чином ми саме спільно маємо працювати з угорською громадою", - говорит Павел Климкин, министр иностранных дел Украины.