Сегодня в Днепре лучшие студенты получили именные стипендии от Фонда "Украина" Леонида Кучмы. Эта программа поддержки талантливых молодых людей действует уже 14 лет. Обладателями стипендий становятся те, кто выбрал высокотехнологические отрасли. Подобные поощрения в этом году получат студенты Харькова, Киева и Чернигова.

"Эта стипендия мотивирует всех студентов быть лучше, ставить цели и достигать их. Никто не сомневается, что через 5-7 лет эти студенты будут работать в государственных структурах или будут президентами компаний и у них уже будет умение. Умение ставить цель, планировать и достигать ее и в дальнейшем наше поколения будет таким же образом развивать нашу страну", - говорит Николай Булгак, стипендиат президентской стипендии благотворительного фонда Леонида Кучмы.

"Это самые лучшие инвестиции в образование. В образование и здоровье - это самые великие инвестиции. Но нам сегодня нужно немного курс менять. Потому что мы сегодня готовим больше гуманитарных студентов, больше экономистов. Надо переходить на технические науки. Потому что без научно-технического прогресса ничего хорошего не будет", - говорит Леонид Кучма, президент Украины (1994-2005).