Масштабы миграции в Украине растут и большинство из уехавших возвращаться не собираются. Чем это грозит стране в эфире "Подробностей недели" на телеканале "Интер" рассказал политолог Вадим Карасев.

"Важно отметить, что Болгария - член Европейского союза, член НАТО. В Болгарии девять миллионов жителей и два миллиона работают за границей. Нет рабочих мест. Это деиндустриализация - не строятся заводы. Когда мы думаем, что вступление в Европейский союз нам гарантировано все обеспечит - это заблуждение", - пояснил политолог.

"Это тенденция на годы. Мы не можем этот тренд на потерю рабочих мест как-то перебить. Наши люди будут уезжать, будут уезжать с семьями, с бизнесом, а возвращаться будут не все. Но мы будем у себя принимать нелегальных мигрантов из стран Азии, Африки и так далее. Так что демографический и этнический состав страны лет через десять может очень серьезно измениться", - рассказал Карасев.

"Украина потемнеет к 2040 году. Лучшие, энергичные люди, с хорошим образованием будут уезжать за границу. А мы взамен будем получать низкоквалифицированную, низкооплачиваемую, но послушную рабочую силу", - подчеркнул эксперт.

Ранее в ООН предупреждали, что население Украины резко сократится.