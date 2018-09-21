"Украина потемнеет": чем грозит стране масштабная миграция [ Редактировать ]
Масштабы миграции в Украине растут и большинство из уехавших возвращаться не собираются. Чем это грозит стране в эфире "Подробностей недели" на телеканале "Интер" рассказал политолог Вадим Карасев.
"Важно отметить, что Болгария - член Европейского союза, член НАТО. В Болгарии девять миллионов жителей и два миллиона работают за границей. Нет рабочих мест. Это деиндустриализация - не строятся заводы. Когда мы думаем, что вступление в Европейский союз нам гарантировано все обеспечит - это заблуждение", - пояснил политолог.
"Это тенденция на годы. Мы не можем этот тренд на потерю рабочих мест как-то перебить. Наши люди будут уезжать, будут уезжать с семьями, с бизнесом, а возвращаться будут не все. Но мы будем у себя принимать нелегальных мигрантов из стран Азии, Африки и так далее. Так что демографический и этнический состав страны лет через десять может очень серьезно измениться", - рассказал Карасев.
"Украина потемнеет к 2040 году. Лучшие, энергичные люди, с хорошим образованием будут уезжать за границу. А мы взамен будем получать низкоквалифицированную, низкооплачиваемую, но послушную рабочую силу", - подчеркнул эксперт.
Ранее в ООН предупреждали, что население Украины резко сократится.
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