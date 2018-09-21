Жизнь в оккупации. Под постоянными обстрелами. С чужой валютой и по чужим законам. Именно так несколько лет жили жители Новоалександровки. До зимы этого года, когда село освободила украинская армия. Тогда в феврале наш военкор одним из первых побывал в опять украинской Новоалександровке.

Во второй раз он поехал туда на этой неделе. Чтобы посмотреть, Как в прифронтовом селе живут сейчас? Изменились ли условия и сами люди. Его материал - смотрите далее.

Окрестности села Новоалександровка. Луганская область. Позиции наших военных. Этот участок фронта в начале года был у всех на слуху.

В январе украинские армейцы взяли под контроль населенный пункт, который находился в серой зоне. Войска продвинулись вперед на два километра. И Новоалександровка оказалась За спинами наших солдат.

"Ждем когда сюда придет основная власть, то есть сейчас мы здесь представители власти", - говорит позывной "Кот", военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Разрушенные дома, следы от пуль и осколков, огромные воронки. Такой мы увидели Новоалександровку зимой. Без электричества и газа под ежедневными обстрелами в селе проживали 16 человек. Выживали за счет гуманитарки и огородов. Минимальные денежные пособия получали в рублях. Из рук оккупантов. На украинских военных сперва смотрели исподлобья.

"Здесь никаких солдат не было. Были ополченцы прохаживались и все. А потом мы сами ни те ни другие. Теперь пришли украинские люди военные нам сказали, что освободили уже по-настоящему", - говорит Светлана Обратенко, жительница Новоалександровки.

Сейчас наши военные говорят: ситуация на этом участке фронта - стабилизировалась. Враг под прицелом и в прямой видимости. Поэтому особо не рискует открывать огонь.

"Останній наш бій, сутичка бойова це було тринадцятого серпня", - говорит Сергей, военнослужащий вооруженных сил Украины.

Но, несмотря на это, Новоалександровка остается закрытым прифронтовым селом, передвигаться по которому лучше проверенными тропами или же по асфальтированной дороге. Боевики здесь оставили много смертоносных сюрпризов. И на этой неделе - пострадал местный житель. Он пас коз. Животное зацепилось за растяжку. Мужчина получил осколочные ранения. Выжил.

"Там часть коз отошла в одну сторону, часть в другую. Ну, я подошел, хотел их отогнать, стал звать и коза там зацепилась за растяжку там почему-то оказалась эта растяжка не известно, кто ее поставил в населенном пункте там, где люди живут", - говорит Владимир, житель Новоалександровки.

В центре села собрались все жители. Здесь, можно сказать, даже людно. Вот-вот должен приехать Красный Крест. Селяне обсуждают свое житье-бытье. Главная проблема - четыре года нет электричества.

Но отбросив эмоции, выясняется все не так уж плохо. Пенсии и пособия украинские власти выплачивают вовремя. Продуктов хватает. И, главное, так, как раньше, уже не стреляют.

Государство взятые на себя обязательства выполняет. По мнению вот этой женщины - даже слишком.

"Они получают пенсию десять-двенадцать тысяч приезжают на полдня в Попасную, получают десять-денадцать тысяч и назад в Первомайск и кричат ура ЛНР, это нормально?".

Украинская сторона, после освобождения, открыла Новоалександровку для международных миссий. В село заезжает колонна внедорожников Красного Креста.

День, когда в Новоалександровку приезжает миссия Красного Креста, местные жители ждут с нетерпением. Раз в месяц они собираются все в центре села и получают гуманитарку. А это - продукты питания, топливо и даже живая птица. Все бесплатно.

А в помещении местного ФАПа принимают медики. В наличии аппарат УЗИ, кардиограф. Больным выписывают рецепты и здесь же по ним выдают лекарства. Такому сервису могли бы позавидовать многие жители украинской глубинки.

"Практически все патологии неврологические урологические, хирургические, травматологические, кардиологические, поэтому практически все попадают под наш контроль которым мы можем обследовать. У нас есть отоскопы для болезней уха".

"Что вам для полного счастья здесь нужно еще? А свет! Пятый год без света. Но свет конечно провести нереально здесь, дорого. Но нам привозили солнечные батареи, фонарики".

На самом деле, подвести электричество - реально, хоть и сложно.

"Положить кабель, плюс ко всему там протекает речушка и это надо будет делать в зимний период, когда замерзнет и снова согласование режима тишины чтобы была возможность это сделать", - говорит Сергей Шакун председатель Попаснянской ВГА.

Как бы там ни было, большинство селян соглашаются жизнь в Новоалександровке за последние полгода изменилась. Она стала мирной.

"Мы раньше жили хорошо до четырнадцатого года. У нас был свет и маршрутка ходила и ми ездили куда хотели по всей Украине".