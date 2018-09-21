И уже традиционный источник проблем - Сирия. В эпицентре столкновения здесь в очередной раз оказались израильские, иранские и российские силы. На фоне уже привычной бомбардировки Израилем иранских целей на сирийской территории - был сбит российский военный самолет.

Москва возмущена, а вот Израиль, хоть и выразил соболезнования, но все равно пообещал продолжить удары. Каковы мотивы израильских военных? Знает Сергей Ауслендер.

Инцидент, казалось бы, исчерпан. Командующий ВВС Израиля генерал Норкин привез в Москву и продемонстрировал доклад с данными объективного контроля. Они доказывают - в тот момент, когда сирийская ПВО открыла огонь, израильских самолетов уже час, как не было.

Но если визит генерала вышел довольно тихим, то предыстория буквально прогремела на весь мир. События развивались так: четверка израильских F-16 атаковала цели в районе города Латакии склады с иранским оружием. Сбросив бомбы, самолеты включили станции постановки помех и ушли на базу. Спустя почти час сирийская ПВО открыла беспорядочный огонь. И в этот момент на авиабазу Хмеймим заходил на посадку самолет-разведки Ил-20. Одна из ракет в автоматическом режиме навелась на него. Расчет, судя по всему, утратил контроль над ракетой, и она самостоятельно поразила самолет.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - говорит Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ.

Россияне обвинили израильтян в продуманной провокации и пообещали "адекватные ответные меры". В российских СМИ разразилась настоящая истерия. Даже звучали призывы нанести удар по Израилю.

Версия российских военных начала рассыпаться с самого начала. Их представитель заявил, что эффективная отражающая поверхность, то есть заметность на радарах, у Ила на порядок выше, чем у F-16, это правда. Иными словами, на экране локатора Ил выглядит вот так, а истребитель так. Только совершенно неопытный расчет мог перепутать эти две цели. Если прибавить разницу в скорости, а у израильских самолетов она была минимум втрое выше, чем у российского, то у них просто не было времени им прикрыться.

Под весом аргументов позже Путин назвал атаку "цепью трагических случайностей". И уже известно, что российская военная полиция арестовала сирийских зенитчиков, сбивших самолет. Израиль во всем обвинил режим Асада и Иран. Против которого Иерусалим и действует в Сирии.

"От своего имени и от имени граждан Израиля я выразил сожаление по поводу гибели 15-и российских летчиков, членов экипажа самолета, сбитого огнем сирийской ПВО. Корень проблемы в том, что Иран пытается использовать территорию Сирии для нападений на Израиль и вооружает наших врагов, таких как Хезболла. Я также сказал, что у нас есть право на самооборону", - говорит Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля.

Иерусалим не раз подчеркивал: никакого иранского присутствия в Сирии не потерпит и не даст Тегерану строить там свои базы. 200 налетов за полгода - яркое тому подтверждение. ВВС Израиля последовательно и четко уничтожают все, что может создать угрозу для безопасности.

"Это те цели, в которых собраны виды вооружения для Хезболлы и для шиитских милиций. Это ракеты, заводы, мастерские, которые производят вооружение, которые в конечном счете распространяется по всей территории Сирии от границы с Ливаном и до Иордании", - говорит Марк Бабот, военный эксперт.

Сирийский узел затягивается все туже. Уже десятки стран вовлечены в конфликт. Основные события разворачиваются вокруг провинции Идлиб - последнего оплота сирийских повстанцев. На переговорах удалось договориться о создании буферной зоны и отсрочке наступления правительственных войск.

"Мы с облегчением поняли, что соглашение достигнуто. Казалось, что существует неустанный обратный отсчет операции, которая потенциально охватила бы 3 миллиона гражданских лиц. Я думаю, это показывает, что дипломатия может побеждать и должна чаще побеждать в этой искусственно созданной катастрофе" - говорит Ян Эгеланд, советник спецпосланника ООН по Сирии.

Впрочем, подобных соглашений и буферных зон было немало, и всегда все заканчивалось одинаково - разрушениями и огромными человеческими жертвами. Сирийская война никак не закончится, и участников в ней все больше. И все больше странных и пугающих инцидентов.