Замглавы антикоррупционного комитета Верховной рады Игорь Попов и политический эксперт Тарас Загородний в эфире "Подробности недели" рассказали о ситуации между САП и НАБУ.

- Игорь, как вы оцениваете весь набор конфликтов между НАБУ и САП, и как они могут сотрудничать, если руководители угрожают друг другу уже даже уголовными делами и посадками?

- Конечно, нашим зрителям, возможно, даже интересно смотреть за этой мыльной оперой, Возможно, делают ставки, кто выиграет. Но, главная проблема не в персональном конфликте. Главная проблема в том, что эффективность, которая и так была невысокой, далее все подает. Вы правильно сказали, что все дела НАБУ должны подписывать прокуроры САП.

В последнее время у них все больше противоречий. Из резонансных дел подписано единственное - по Омеляну, по которому у экспертов и адвокатов слишком много вопросов. И поэтому, чем может закончиться? Как обычно - ничем. А чем должно закончится - действиями конкурентными, кадровыми, законодательными, которые должны увеличить эффективность борьбы с коррупцией, потому что у общества огромный запрос на это. А мышей пока никто не ловит.

- Тарас, сколько еще может продолжаться вот такая вот гонка обвинений между Сытником и Холодницким, и чем это может закончиться?

- Поскольку их избрали практически на 7 лет каждого, то это будет продолжаться семь лет. В принципе, та ситуация, которая сложилась вокруг НАБУ и САП, полностью устраивает все заинтересованные стороны, которые не хотят, чтобы эти правоохранительные органы работали. В идеале, я бы поставил точку уже в этом эксперименте, расформировал бы эти лишние структуры, сделал бы НАБУ уже давно частью новоссозданного бюро расследований, как это предлагалось.

А сэкономленные деньги направлялись бы, в первую очередь, на создание нормальной независимой системы расследований, поскольку она дала бы возможность садить коррупционеров и создавать в стране стабильное право собственности. Но этого, скорее всего, сделано не будет. Я не исключаю, что это по той причине, что они фактически находятся в клминче, и они останутся на своих местах, потому что это всем удобно.

- Игорь, а что там с аудитом НАБУ? Аудиторов выбрали. Почему проверка деятельности бюро до сих пор не начинается?

- Да, мы выбрали трех уважаемых юристов, но мы же сейчас видим, что даже три супер опытных юриста не могут разрулить ту проблему, которая сложилась. Поэтому когда звучат предложения "давайте уволим двух лиц: Сытника и Холодницкого" - это не решит проблему. Проблема гораздо глубже. Нужно перелопатить их методы работы. Очень много жалоб на то, что в основном, это провокации их взяток, а не борьба с реальной коррупцией. Соответственно, должен быть новый фундаментальный отчет и инструктаж. Давайте ловить реальную коррупцию.

По вопросам переформатирования и даже кадровых изменений, я не исключаю, что может быть даже полная замена законодательств, изъятие и пересмотр тех статей, которые позволяют увольнять директоров этих органов. Но, это, опять же, задача непосильная ни для нашего комитета, ни для комиссии по аудиту. Поэтому я не исключаю, что будет инициироваться создание временной следственной комиссии, которая произведет изучение этих проблем и предложит парламенту, какие законодательные кадровые решения надо принимать.

Это надо делать безотлагательно, буквально 2-3 месяца на работу. Только тогда будет настоящий аудит, и только так парламент сможет исполнить свою контрольную функцию за этими органами.

Ранее мы писали о том, что САП открыла производство в отношении главы НАБУ Сытника.