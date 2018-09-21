Лидеры Северной и Южной Корей устроили банкет в Пхеньяне [ Редактировать ]
Впрочем, еще одной, косвенной, причиной вот такого давления Трампа на Китай может быть Северная Корея давний союзник Пекина. Ким Чен Ын дал серьезные обещания президенту США, и в Вашингтоне надеялись увидеть реальный прогресс по демонтажу северокорейской ядерной инфраструктуры.
А видят типичный политический театр из Пхеньяна. Красивые жесты, громкие слова, восторженные толпы на улицах северокорейской столицы. Вот как во время встречи глав двух Корей на этой неделе. Давайте посмотрим.
Ин и Ын - уже как добрые друзья. Видятся - третий раз за год. Но впервые встреча прошла в Северной Корее.
Северяне ко встрече с Мун Чжэ Ином подготовились основательно. В Пхеньяне - вдоль дороги на несколько километров тянутся ряды граждан в традиционных костюмах. В руках - цветы и флаги с изображением Корейского полуострова. При приближении кортежа - скандируют "Единая страна!".
Кроме супруги - Ли Соль Чжу - Ким Чен Ына сопровождает незаменимая советчица - сестра, Ким Е Чжон. Она следит, чтобы все шло по плану во время приема.
И именно она присутствует на переговорах. После двухчасовой беседы лидеры отправляются на концерт - в Большом театре Пхеньяна.
Завершается первый день банкетом. Стол для Северной Кореи неприлично богат - суп из акульих плавников и ветчина с дыней. После дружественного застолья снова к протокольным делам. Уже на следующий день дружбу лидеры закрепляют на бумаге.
В итоговой декларации обещания о денуклеаризации - простыми словами, устранении ядерного оружия. КНДР обязывается демонтировать ракетный полигон в Тончхане. Еще один, в Йонбене, закроют, только если США будут соблюдать договоренности. При этом список ядерных объектов - Пхеньян так и не предоставил.
"Мы впервые договорились о плане денуклеаризации. Это очень значимое достижение. Северная Корея проведет демонтаж испытательного полигона и пусковых установок под наблюдением международных экспертов", - говорит Мун Чжэ Ин, президент Республики Корея.
"Мы подписали договор, который положит конец жесткой и трагической истории противостояния. И решили предпринять меры для того, чтобы Корейский полуостров превратился в территорию мира, без ядерного оружия и угроз", - говорит Ким Чен Ын, лидер КНДР.
Также стороны решили уменьшить военное присутствие на границе, соединить автомобильные и железные дороги, и даже - подать заявку на совместное проведение Олимпиады в 2032 году.
Но для жителей Южной Кореи такие перспективы кажутся не такими уж радужными. Многие вышли на протесты против встречи Муна с Кимом. В ядерное разоружение северян - южане не верят. Ведь после нашумевшей встречи лидера КНДР и американского президента - особого прогресса не наблюдается.
"Меня огорчило, что президент Мун не поднял вопрос о нарушении прав человека в КНДР. Кроме Ким Чен Ына, в этой стране есть еще 25 миллионов человек", - говорит Чи Сон Хо, беженец из КНДР.
Тем временем, сам Ким Чен Ын пытался доказать всему миру, что живут северяне совсем неплохо. Повел гостя в старейший ресторан Пхеньяна. Его, мол, посещают и обычные горожане. Угощали там холодной гречневой лапшой. А чтоб совсем убедить Муна в сытости страны - Ким отправил в Сеул посылку - две тонны деликатесных грибов.
В завершении трехдневного саммита осуществили мечту Мун Чжэ Ина взобрались на священную для всех корейцев гору Пэктусан. Ее воспевают и в южнокорейском гимне, и... в северокорейской пропаганде.
Там же пригласили Ким Чен Ына подняться на самую высокую горную вершину на юге - вулкан Халласан. В Пхеньяне над этим пока думают, но посетить Сеул северокорейский лидер уже пообещал. Это будет первый, исторический, визит главы КНДР в южнокорейскую столицу.
Более того Ким выразил желание еще раз пообщаться с Трампом. А через Мун Чжэ Ина передал американскому президенту секретное послание. Лидеры США и Южной Кореи встретятся на сессии Генассамблеи ООН уже на следующей неделе.
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