Украинские военные освободили хутор в Луганской области [ Редактировать ]
Фото: кадр из видео
В Луганской области украинские военные освободили хутор Вильный, который находился под контролем боевиков. Об сообщает "Корреспондент".
Группа украинских разведчиков провела результативную операцию - почти трое суток сбора разведывательной информации и 30 минут боевых действий.
Операция прошла без потерь среди украинских бойцов.
В результате передовая на северо-востоке Золотого стала еще ближе к государственной границе.
По предварительным подсчетам, на освободившемся хуторе проживает около 80 человек. Ранее, по данным украинских военных, сепаратисты использовали местных жителей в качестве живого щита.
Ранее мы писали о том, что ОБСЕ потеряла связь с беспилотником на Донбассе.
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