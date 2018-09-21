Фото: кадр из видео

В Луганской области украинские военные освободили хутор Вильный, который находился под контролем боевиков. Об сообщает "Корреспондент".

Группа украинских разведчиков провела результативную операцию - почти трое суток сбора разведывательной информации и 30 минут боевых действий.

Операция прошла без потерь среди украинских бойцов.

В результате передовая на северо-востоке Золотого стала еще ближе к государственной границе.

По предварительным подсчетам, на освободившемся хуторе проживает около 80 человек. Ранее, по данным украинских военных, сепаратисты использовали местных жителей в качестве живого щита.

Ранее мы писали о том, что ОБСЕ потеряла связь с беспилотником на Донбассе.