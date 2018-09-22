Президент Украины Петр Порошенко сообщил о включении в повестку дня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций пункта о ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом глава украинского государства написал на своей странице в Facebook.

"Во исполнение моего поручения успешно проведена работа о включении в повестку дня 73-й сессии ГА ООН нового пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", - написал президент.

По мнению Порошенко, это позволит сквозь шквал дезинформации донести до мирового сообщества правду о трагических последствиях оккупации РФ Крыма и продолжающейся агрессии на Донбассе.

Напомним, что открытие 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась 18 сентября.

Ежегодные общие прения начнутся 25 сентября и продлятся до 1 октября. По традиции, их открывает Бразилия, а за ней выступают США как страна, на территории которой располагается штаб-квартира ООН.

В первый день, 25 сентября, после президента Дональда Трампа к делегатам Генеральной Ассамблеи обратятся также президенты Турции, Мексики Франции, Ирана и Кыргызстана.

Выступление президента Украины Петра Порошенко намечено на вторую половину дня 26 сентября.