Сессия Генассамблеи ООН: о чем будет говорить Порошенко [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко сообщил о включении в повестку дня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций пункта о ситуации на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом глава украинского государства написал на своей странице в Facebook.
"Во исполнение моего поручения успешно проведена работа о включении в повестку дня 73-й сессии ГА ООН нового пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", - написал президент.
По мнению Порошенко, это позволит сквозь шквал дезинформации донести до мирового сообщества правду о трагических последствиях оккупации РФ Крыма и продолжающейся агрессии на Донбассе.
Напомним, что открытие 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась 18 сентября.
Ежегодные общие прения начнутся 25 сентября и продлятся до 1 октября. По традиции, их открывает Бразилия, а за ней выступают США как страна, на территории которой располагается штаб-квартира ООН.
В первый день, 25 сентября, после президента Дональда Трампа к делегатам Генеральной Ассамблеи обратятся также президенты Турции, Мексики Франции, Ирана и Кыргызстана.
Выступление президента Украины Петра Порошенко намечено на вторую половину дня 26 сентября.
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