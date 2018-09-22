Известная телеведущая перестала скрывать беременность (фото) [ Редактировать ]
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко перестала скрывать свою беременность. В московском кинотеатре "Октябрь" на премьеру фильма телеведущая пришла в обтягивающем платье из бархата.
Наряд подчеркивал изменения в ее фигуре. Фотографии с красной дорожки опубликовали российские СМИ.
Ранее Тодоренко скрывала свою беременность и постоянно носила свободную одежду. Будущая мама под сердцем носит ребенка российского исполнителя Влада Топалова.
Напомним, что совсем недавно звездная пара объявила о своей помолвке и раскрыла секрет о свадьбе.
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