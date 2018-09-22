Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко перестала скрывать свою беременность. В московском кинотеатре "Октябрь" на премьеру фильма телеведущая пришла в обтягивающем платье из бархата.

Наряд подчеркивал изменения в ее фигуре. Фотографии с красной дорожки опубликовали российские СМИ.

Ранее Тодоренко скрывала свою беременность и постоянно носила свободную одежду. Будущая мама под сердцем носит ребенка российского исполнителя Влада Топалова.

Напомним, что совсем недавно звездная пара объявила о своей помолвке и раскрыла секрет о свадьбе.