Далеко не все умеют адекватно воспринимать критику. Неоправданная агрессия и негатив мешают наладить отношения с миром и окружающими. Астрологи утверждают, что многое зависит о знака зодиака, под которым вы родились. О том, какие знаки зодиака самые негативные и настроенные на конфликт, пишет Znaj.

Лев

Если вы чем-нибудь обидели представителя этого знака зодиака - ждите беды. Львы - воплощение огня, поэтому если у вас получится из разозлить, от волны агрессии и злости уже не скрыться никому. Они часто бывают резкими, порой жестокими а даже неуправляемыми.

Их вспышки гнева совершенно необоснованные, из-за чего Львы не понимают, как держать себя в руках. Даже если они абсолютно неправы, все-равно будут продолжать настаивать на своем. Что самое страшное, если Львы хотят доказать свое мнение, они готовы даже обидеть самого близкого человека.

Скорпион

Представители этого знака заслуженно возглавляют рейтинг самых агрессивных и вспыльчивых знаков зодиака. То, что Скорпионы открытые, мудрые и не будут пакостить за спиной - это факт, но при этом если вдруг вы перешли им дорогу и не попросили прощения - бегите и прячьтесь, пока вас не засосала куча агрессии. Скорпионы в гневе готовы разрушать все вокруг.

Их ярости практически нету границ - представителей знака можно сравнить разве что с ураганом, разрушительная сила которого очень велика, но при этом быстродействующая. Подобно спичке Скорпион моментально загорается и так же скоро остывает. С этим знаком можно и нужно дружить - тогда они никогда не направят свою агрессию на вас.

Водолей

Водолеи - самый конфликтный и злобный знак зодиака, который никогда не обращает внимание на чувства окружающих. Звезды сложились так, что они будут переть к своей цели словно танк, не замечая на пути никаких препятствий. Очень часто такие призрачные "цели" со временем разочаровывают их, но они никогда не признают, что были неправы.

Более того, нередко могут закатить громкий скандал, агрессивно обвинив в своих промахах кого-то другого. Выделить также стоит манеру общения Водолея - если ему что-то не нравиться, он сразу переходит на крик и брань, совершенно не слыша ни просьб, ни замечаний от окружающих.

Ранее мы писали о том, как портит свою жизнь каждый знак зодиака.