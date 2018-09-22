В Оттаве и окрестностях столицы Канады пронесся мощный торнадо, разрушивший дома и создавший перебои с поставкой электроэнергии. Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что ураган затронул преимущественно западные и южные районы Оттавы и соседний город Гатино.

По данным министерства окружающей среды Канады, скорость ветра достигала 218 км\час.

Точные масштабы разрушений пока остаются неизвестными, однако по меньшей мере три здания были полностью разрушены, еще несколько десятков лишились крыш.

Без света остаются также многочисленные частные и многоэтажные дома.

Из-за прекращения работы светофоров и поваленных деревьев возникли также проблемы с движением транспорта.

На данный момент также известно о как минимум двух людях, которые получили тяжелые травмы в результате торнадо и нескольких десятках с легкими ранениями. По словам спасателей, существует также высокая вероятность, что люди заблокированы в собственных разрушенных домах.

Оттава открыла несколько временных приютов для людей, которые потеряли крышу над головой и нуждаются в помощи.

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