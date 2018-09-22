Великобритания отправит в Украину морскую пехоту [ Редактировать ]
Великобритания в 2018 году направит в Украину силы Королевской морской пехоты, а в 2019 году расширит присутствие в Черном море. Об этом в ходе визита в Украину сообщил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, передает The Daily Telegraph.
"Мы будем расширять наши усилия по обучению и поддержке при помощи Королевского флота и морской пехоты, следя за тем, чтобы украинский флот и украинские вооруженные силы обладали навыками и техническими возможностями, для того чтобы противостоять этим растущим угрозам", - отметил министр.
"Наша приверженность остается непоколебимой. До тех пор, пока существует опасность, мы будем оказывать вам поддержку. Чем безопаснее вы здесь, тем безопаснее мы в Великобритании", - добавил Уильямсон.
Вместе с тем он подчеркнул важность того, что Великобритания и Украина разделяют "общие ценности" и готовы за них бороться. В частности, речь шла об основанном на праве международном порядке, который, по мнению министра, Россия не соблюдает.
Ранее мы писали о том, что Великобритания не может договориться с ЕС.
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