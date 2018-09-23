В Одессе тяжело ранен общественный активист [ Редактировать ]
В Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика.
Об этом сообщила его супруга, пишет "Думская".
Михайлик находится на операции в Еврейской больнице. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
Советник главы главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что пострадавший сам обратился за помощью к проезжавшим мимо сотрудникам полиции.
"У него ранения плеча и грудной клетки, в настоящий момент он находится в медучреждении", - заявил Форостяк, уточнив, что обстоятельства происшествия пока неизвестны.
Недавно в Харьковской области сотрудники СБУ застрелили участника АТО.
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