В Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика.

Об этом сообщила его супруга, пишет "Думская".

Михайлик находится на операции в Еврейской больнице. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Советник главы главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что пострадавший сам обратился за помощью к проезжавшим мимо сотрудникам полиции.

"У него ранения плеча и грудной клетки, в настоящий момент он находится в медучреждении", - заявил Форостяк, уточнив, что обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Недавно в Харьковской области сотрудники СБУ застрелили участника АТО.