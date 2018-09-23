На лондонском стадионе "Уэмбли" чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) нокаутировал российского боксера Александра Поветкина.

Предлагаем посмотреть яркие кадры поединка.

28-летний Энтони Джошуа провел 22 бой в профи и все выиграл. А вот 39-летний Александр Поветкин потерпел второе поражение в карьере. Остальные 34 боя он выиграл.

Видео нокаута смотрите по ссылке.