Пираты похитили 12 моряков со швейцарского судна [ Редактировать ]
В территориальных водах Нигерии пираты похитили 12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus. Об этом сообщила компания-оператор судна Massoel Shipping, передает Reuters.
По информации агентства, перевозившее пшеницу MV Glarus вышло из нигерийского города Лагов и направилось в южный нигерийский порт Харкорт.
На пути к юго-западу от острова Бонни судно взяли на абордаж пираты, похитив 12 из 19 членов экипажа.
В Министерстве иностранных дел Швейцарии заявили, что в Massoel Shipping им сообщили, что члены экипажа судна не были гражданами Швейцарии, их национальноcть не уточняется.
В морской полиции Нигерии утверждают, что не знали о похищении и будут расследовать это происшествие.
Напомним, что в Индии намерены ввести смертную казнь для пиратов.
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