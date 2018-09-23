Швейцарські художники влаштували вуличну виставку сучасного мистецтва

Незвичайна експозиція із 60 робіт художників та фотографів, із майже двадцяти країн, розмістилися на будівлях, посеред парків та навіть поблизу озера Лузана у маленькому містечку Веве. Це не просто інсталяції, а цілі історії, які що більше споглядаєш, то більше деталей помічаєш