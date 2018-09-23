Корабли ВМС Украины - поисково-спасательное "Донбасс" и буксир "Корец" были направлены в Азовское море. Два судна идут в Бердянск, где они станут основой новой военно-морской базы украинского флота на Азовском море, пишут "Факты".

Судно "Донбасс" в Бердянске планируется использовать для усиления инфраструктуры флота на Азовском море. Вероятно, корабль булет предназначен для размещения штаба будущей базы, проживания военнослужащих, а также в качестве склада. "Корец" предназначен для буксировки судов и плавучих сооружений в море. Корабль построен на Ярославском судостроительном заводе в 1973 году.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия намерена оккупировать Азовское море.