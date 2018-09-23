В крупном ДТП возле Львова пострадали дети (фото) [ Редактировать ]
На Винниковском мосту возле Львова столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали четверо людей, в том числе двое детей, сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.
По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Volkswagen Crafter не придерживался безопасной дистанции, вследствие чего произошло попутное столкновение с автомобилем Peugeot Expert. От удара Peugeot выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21099", за рулем которого находился 48-летний мужчина.
Фото: Facebook
Пострадавшие были доставлены в больницу, из них двое детей в возрасте 2 и 14 лет. О состоянии их здоровья пока ничего неизвестно. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
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