На Винниковском мосту возле Львова столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали четверо людей, в том числе двое детей, сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Volkswagen Crafter не придерживался безопасной дистанции, вследствие чего произошло попутное столкновение с автомобилем Peugeot Expert. От удара Peugeot выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21099", за рулем которого находился 48-летний мужчина.

Фото: Facebook

Пострадавшие были доставлены в больницу, из них двое детей в возрасте 2 и 14 лет. О состоянии их здоровья пока ничего неизвестно. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.