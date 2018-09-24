В части Швейцарии запретили носить паранджу [ Редактировать ]
Жители швейцарского кантона Санкт-Галлен на референдуме приняли решение о запрете ношения в общественных местах одежды, которая скрывает лицо, если это "несет опасность". Об этом сообщает Swissinfo.
За такое решение высказались 67% участников референдума. Общее количество людей, которые приняли участие в референдуме была 35,8 процента от общего количества людей, что имеют право голоса.
В полиции кантона Санкт-Галлена сообщили, что решение голосования мало на что повлияют, потому что в регионе мало людей носят никаб, а также заявили, что условия запрета сложно выполнить.
Кантон Санкт-Галлен стал вторым в Швейцарии, жители которого на референдуме поддержали правовую идею, что в народе зовут "запретом на паранджу". Еще в 2016 году в кантоне Тичино был введен такой же запрет. С того времени штраф или предупреждение было получено более 50 людьми, однако большинство из них были футбольные фанаты.
Напомним, что в Дании запретили мусульманскую одежду.
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