В Одессі напали на активіста Олега Михайлика

Стан здоров'я Олега Михайлика, борця з незаконними забудовами в Одесі, покращується. Поліція надала йому охорону. До розслідування замаху на правозахисника залучили СБУ. Нагадаю, на чоловіка напали в суботу ввечері. З вогнепальними пораненнями його доправили до лікарні. Усі деталі цієї історії розкажуть наші кореспонденти