У Баку прокинувся вулкан Отман Боздаг [ Редактировать ]
У Баку прокинувся другий за розмірами у світі грязьовий вулкан Отман Боздаг.
Вивереження зафіксували напередодні близько 9 ранку за місцевим часом. Викиди бруду сягнули трьохсот метрів заввишки. На прилеглих територіях утворилося безліч тріщин у землі до 40 метрів завглибшки.
Востаннє цей вулкан вивергався торік у лютому.
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