У Норвегії заарештували громадянина Росії за підозрою в шпигунстві [ Редактировать ]
У Норвегії заарештували громадянина Росії за підозрою в шпигунстві. Чоловіка затримали в аеропорту Осло у п'ятницю.
Він саме повертався із семінару про оцифрування даних, який відбувся у парламенті Норвегії. Поліція вилучила в нього електронне обладнання і передала на експертизу. Росіянина підозрюють у незаконному зборі даних. Його затримали на 2 тижні.
Сам підозрюваний вважає затримання непорозумінням.
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