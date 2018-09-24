У Норвегії заарештували громадянина Росії за підозрою в шпигунстві. Чоловіка затримали в аеропорту Осло у п'ятницю.

Він саме повертався із семінару про оцифрування даних, який відбувся у парламенті Норвегії. Поліція вилучила в нього електронне обладнання і передала на експертизу. Росіянина підозрюють у незаконному зборі даних. Його затримали на 2 тижні.

Сам підозрюваний вважає затримання непорозумінням.