На знімках - сліди обстрілів і руїни

У штабі Об'єднаних сил показали фото звільненого хутора Вільний, який чотири роки був під контролем бойовиків. На знімках - сліди обстрілів і руїни. Усього російські найманці знищили 8 будинків.

Також у штабі повідомили, що напередодні відновили електропостачання в іншому звільненому від окупантів селищі - Золотому-4.

Звідти бойовиків вибили на початку липня.