У штабі ООС показали фото звільненого хутора Вільний [ Редактировать ]
У штабі Об'єднаних сил показали фото звільненого хутора Вільний, який чотири роки був під контролем бойовиків. На знімках - сліди обстрілів і руїни. Усього російські найманці знищили 8 будинків.
Також у штабі повідомили, що напередодні відновили електропостачання в іншому звільненому від окупантів селищі - Золотому-4.
Звідти бойовиків вибили на початку липня.
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