На Чехию обрушился сильный ураган, в результате чего произошло множество аварий в энергосистеме страны. Более 140 000 домохозяйств остались без электричества. Об этом сообщает "Укринформ".

На линиях высоковольтных передач отмечено 120 порывов проводов, кроме этого отмечены сотни обрывов на низковольтных линиях. Самая сложная ситуация сложилась в городе Раковник, что в 50 километрах от Праги. Здесь из-за падения деревьев и сильного ветра рухнули шесть высоковольтных опор.

"Очень сильный и опасный южный ветер ожидается по всей Чехии. Он может временно достичь скорости в 90 километров в час, то есть скорости сильного шторма. В горах ветер может иметь скорость до 126 километров в час, что соответствует торнадо. Немного слабее ветра, вероятно, продержатся почти до 18:00 24 сентября, практически по всей Чехии, кроме Южной и Пльзенской областей. Их скорость может достигать 72 километров в час", - заявили чешские метеорологи.

Ранее мы писали о том, что в Чехии вспыхнул пожар на складе с нефтепродуктами.