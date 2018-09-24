За легендою, він має голову слона

В Індії завершився фестиваль Ганеші - бога мудрості та благополуччя. За легендою, він має голову слона.

Статую бога в оточенні тисяч паломників возили вулицями Мумбая. Віряни обсипали її кольоровою пудрою. Наприкінці фестивалю постамент скинули в Аравійське море.

В індуїзмі - це символізує цикл народження і смерті.