В Індії завершився фестиваль Ганеші [ Редактировать ]
В Індії завершився фестиваль Ганеші - бога мудрості та благополуччя. За легендою, він має голову слона.
Статую бога в оточенні тисяч паломників возили вулицями Мумбая. Віряни обсипали її кольоровою пудрою. Наприкінці фестивалю постамент скинули в Аравійське море.
В індуїзмі - це символізує цикл народження і смерті.
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