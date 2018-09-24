У місті Падуя влаштували вечірку під водою

Клубне життя сягнуло "нової глибини". У буквальному сенсі цього слова. В італійському місті Падуя влаштували вечірку під водою. Це місто обрали не випадково - саме там розташований найглибший басейн у світі. Його глибина - 40 метрів