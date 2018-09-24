В Італії пройшли світові змагання зі стрибків зі скелі [ Редактировать ]
В італійському місті Поліньяно визначили переможців світового змагання зі стрибків зі скелі. Учасники стрибали з висоти близько тридцяти метрів. І паралельно виконували акробатичні трюки.
Серед чоловіків кубок здобув атлет із Великої Британії, а серед жінок - спортсменка з Австралії.
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