Техаській в'язниці пожертвували банани з кокаїном [ Редактировать ]
У коробках з бананами, які пожертвували техаській в'язниці, знайшли кокаїн вартістю 18 мільйонів доларів. Усього виявили 540 пакетів наркотика.
Пакунки прибули в Сполучені Штати з Багам. Банани пожертували, бо вони були начебто перестиглими.
Як туди потрапив кокаїн - нині з'ясовують слідчі.
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