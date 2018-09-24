Год за пять: что стало привычным за год жизни в Америке. О пиве в аптеках, "таксах", которые не собаки, и "ньюйоркском" методе поедания пиццы

Прошел год. Страшно подумать - год! Год? Разве всего год? Да нет, больше! По ощущениям - гораздо больше. Впрочем, раз год - то самое время рассказать о том, чему же я научилась за это время