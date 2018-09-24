У США потяг впав в річку [ Редактировать ]
В американському штаті Айова в річку впав вантажний потяг. Міст через річку, який він саме перетинав, не витримав і провалився. Поїзд перевозив пісок і соєву олію.
95 завантажених вагонів прямували зі штату Мінессота до Небраски. 40 із них перетворилися на брухт.
За офіційними даними, ніхто не травмувався. Залізничники припускають, що міст могли пошкодити нещодавні зливи.
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