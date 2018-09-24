Найбільшу в світі програму охорони здоров'я запустив індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді. Вона забезпечить медичним страхуванням півмільярда жителів країни.

На безкоштовне лікування складних захворювань кожна сім'я зможе отримати близько семи тисяч доларів на рік.

Такі заходи Моді запровадив за сім місяців до парламентських виборів, у яких бере участь.