У французьких Альпах відбувся 44 повітряний карнавал. Розмаїття вишуканих костюмів, гучна музика та святковий настрій створили атмосферу надзвичайного дійства. Чим дивували та з якими складнощами зіткнулися парапланеристи в небі далі в сюжеті.

Уже 44 роки поспіль наприкінці вересня небо у французьких Альпах прикрашають постаті британської монаршої родини, автомобілі "Формули-1", жар-птиці, дракони та ще безліч чудернацьких істот. У такі костюми щороку вбираються сотні професійних парапланеристів, які з'їжаються сюди на унікальний повітряний карнавал. А з трибун за ними стежать тисячі глядачів.

"Я вже літала в костюмі раніше, але не перед натовпом. Коли це доводиться робити перед глядачами, це з одного боку - додає певного психологічного тиску й відповідальності. Та водночас і надихає. Ти даруєш людям емоції й тебе самого це заряджає. Атмосфера серед пілотів доброзичлива, усі прагнуть допомогти одне одному, підтримати", - розповідає Сара Гілл, організаторка карнавалу.

Назва карнавалу "Кубок Ікара". Це аллюзія на давньогрецький міф про Ікара, якому батько Дедал зробив крила з воску та застеріг не наближатися до сонця. Утім, той батька не дослухався, підлетів до гарячої зірки й загинув. Звичайно, сучасні "крила", тобто параплани - дещо безпечніші. Та в громіздких костюмах в учасників нерідко виникають проблеми.

"Цьогоріч я літав у костюмі слона, було тяжкувато. Ми, взагалі, мали б тестувати костюми за день до каранавалу, проте не робимо цього. Тобто відчути всі його переваги й недоліки можемо вже в повітрі. Тому всілякі форс-мажори не рідкість. Чого я тільки не бачив у небі за ці роки. Утім, ми ж не робимо це заради зручності в польоті. Костюми - це частина карнавалу, і ми отримуємо задоволення в будь-якому разі", - розповідає Тіеррі Лотз, учасник карнавалу.

Парапланеристи кажуть: найважче - це відірватися від землі. У повітрі переважно все йде "як по маслу". Щоправда, безпечно приземлитися - теж справа не з легких.

"Найтяжче - це злетіти, адже потрібно швидко зрозуміти, які маневри можна собі дозволити в цих костюмах. Приземлення зазвичай теж схоже на "рок-н-рол"", - говорить Манон Депреморель, учасник карнавалу.

Цьогоріч через сильний вітер змагання довелося призупинити. Утім, попри це, наступного дня гості та учасники й далі розважалися та хизувалися своїми костюмами.