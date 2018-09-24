Период с 24 по 26 сентября будет опасным. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"В эти дни будет сочетание Черной Луны с Марсом, что чревато обострением ситуации на Ближнем Востоке, в частности, высока вероятность, химических атак и отравлений в результате применения химического оружия", - отметил Росс.

В Украине в эти дни могут случиться какие-то выбросы в атмосферу или возникнуть аварийные ситуации, особенно на химических предприятиях. Также осторожнее следует быть со всем, что связано с атомной энергетикой, дабы не случилось какого-то взрыва. А еще в эти числа у нас могут быть взрывы на полигонах и складах боеприпасов.

Росс также добавил, что 25 сентября нас ждет полнолуние, заходящий узел в соединении с Марсом.

"Это сложный период, когда возможна неясность, непростые ситуации. С 24 по 26 сентября надо быть готовыми к ударам по здоровью и кризисным ситуациям, потому в эти дни лучше сидеть "тише воды, ниже травы", не предпринимать никаких важных действий" - резюмировал эксперт.

Ранее мы писали о том, какие знаки зодиака самые подлые.