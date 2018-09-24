Три опасных дня: астролог рассказал о жутком периоде на этой недели [ Редактировать ]
Период с 24 по 26 сентября будет опасным. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.
"В эти дни будет сочетание Черной Луны с Марсом, что чревато обострением ситуации на Ближнем Востоке, в частности, высока вероятность, химических атак и отравлений в результате применения химического оружия", - отметил Росс.
В Украине в эти дни могут случиться какие-то выбросы в атмосферу или возникнуть аварийные ситуации, особенно на химических предприятиях. Также осторожнее следует быть со всем, что связано с атомной энергетикой, дабы не случилось какого-то взрыва. А еще в эти числа у нас могут быть взрывы на полигонах и складах боеприпасов.
Росс также добавил, что 25 сентября нас ждет полнолуние, заходящий узел в соединении с Марсом.
"Это сложный период, когда возможна неясность, непростые ситуации. С 24 по 26 сентября надо быть готовыми к ударам по здоровью и кризисным ситуациям, потому в эти дни лучше сидеть "тише воды, ниже травы", не предпринимать никаких важных действий" - резюмировал эксперт.
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