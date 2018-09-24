Женщина нашла двуглавую змею посреди двора (фото) [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
Жительница американского штата Вирджиния обнаружила редкостную змею во дворе собственного дома. Женщина пришла в ужас, когда увидела змею с двумя головами, пишет "Корреспондент".
Змею обнаружили во дворе жилого дома. Она обеими головами пыталась укусить женщину. Американка сразу же вызвала зоологов. Читайте также, на свет появился необычный щенок с двумя сросшимися головами.
по теме
Prev Next
20 сентября 2018 18:56
На берегу нашли неведомое гигантское чудовище (фото)
На берег в Новой Зеландии выбросило огромное пульсирующее существо
18 сентября 2018 17:22
В Киеве упавшая с дома конструкция убила женщину (фото)
Трагедия произошла на улице Клавдиевской (жилой массив Новобеличи)
24 сентября 2018 10:32
Жених засудил свою возлюбленную за дорогое кольцо
Американец судился 5 лет со своей бывшей возлюбленной за дорогое бриллиантовое кольцо
23 сентября 2018 13:39
В крупном ДТП возле Львова пострадали дети (фото)
В результате аварии под Львовом серьезно пострадали четверо людей
23 сентября 2018 11:42
Дочь миллионера съела сэндвич и умерла
Обычный ланч стал для 15-летней девушки последним в ее жизни