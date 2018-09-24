Жительница американского штата Вирджиния обнаружила редкостную змею во дворе собственного дома. Женщина пришла в ужас, когда увидела змею с двумя головами, пишет "Корреспондент".

Змею обнаружили во дворе жилого дома. Она обеими головами пыталась укусить женщину. Американка сразу же вызвала зоологов. Читайте также, на свет появился необычный щенок с двумя сросшимися головами.